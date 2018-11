Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helena Ramos morre aos 64 anos vítima de cancro

Apresentadora fez segredo do problema de saúde que a vitimou.

Por Isabel Laranjo | 08:34

Helena Ramos morreu esta quinta-feira, aos 64 anos, vítima de cancro.



A apresentadora preferiu não divulgar, publicamente, a doença de que padecia há algum tempo e, por isso, muitos dos seus amigos foram apanhados de surpresa. Foi através da página oficial da RTP Memória, no Facebook, que a notícia foi dada.



O velório foi realizado no mesmo dia da morte, na Igreja da Luz, em Lisboa, e o funeral realiza-se hoje na terra natal de Helena Ramos, Sever do Vouga.



Desde ontem que colegas e amigos mais chegados da apresentadora não param de manifestar o seu pesar, através das redes sociais. "Era a irmã que nunca tive. Recordo-a com saudade", desabafa Eládio Clímaco, que privava com Helena Ramos fora do pequeno ecrã.



Mesmo os mais novos, que cresceram a ouvir a voz da apresentadora, desde os tempos em que era locutora de continuidade, se mostram desolados. "Notícia chocante, esta", avança Nuno Markl.



Já Tânia Ribas de Oliveira garante: "Vou sentir saudades das nossas conversas." Herman José nota que Helena Ramos "morreu com a mesma dignidade com que viveu".



Lembrada pelo feitio bastante afável

"Uma grande profissional, uma senhora e uma pessoa formidável." É assim que Gonçalo Reis, presidente da RTP, recorda a falecida apresentadora. Helena Ramos fez parte da Comissão Instaladora da RTP Memória, em 2004.



PORMENORES

Vida com história

Nascida em Vale de Cambra (28 de julho de 1954), Helena Ramos tinha 24 anos quando se estreou na RTP, como locutora de continuidade.



Programas especiais

Apresentou formatos como ‘Jogo de Damas’ (1993), ‘Canal Aberto’ (1996) e ‘Boa Tarde’, além das marchas populares, Natal dos Hospitais, Festival da Canção e o Totoloto.