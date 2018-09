Herman José mencionado em publicação de Perez Hilton

Blogger mencionou humorista português depois da viagem onde Herman partilhou o mesmo avião que Madonna.

O humorista Herman José foi mencionado num texto publicado pelo blogger Perez Hilton depois do comediante português ter partilhado imagens de Madonna no mesmo voo onde seguia, no passado dia 8.

Numa viagem de Londres para Lisboa, o comediante mostra imagens da 'rainha da pop' dentro do avião, durante um voo comercial que seguia de Londres para Lisboa e ao qual Herman José deu destaque e Perez Hilton também.



Perez, que partilhou o vídeo do comediante português pelo facto da artista musical ter viajado em classe económica, acabou por confirmar posteriormente (citando fontes oficiais do aeroporto) que Madonna seguia em classe económica por não haver executiva.