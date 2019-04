Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-moranguito: "Cheguei a ganhar 4500 euros num fim de semana. Hoje não ganho isso num ano"

Humorista fez documentário sobre ator João André e promete reconstruir a sua carreira num ano.

Um dos jovens humoristas português com mais sucesso no mundo digital, Carlos Coutinho Vilhena, apresentou este domingo a primeira parte de um documentário sobre a vida de João André, o 'ex-moranguito' que caiu no esquecimento do público desde o fim da série juvenil da TVI, que protagonizou em 2005, ao lado de nomes como Sara Prata, Tiago Felizardo, Jessica Athayde, Joana Duarte, Mariana Monteiro, e Sónia Brasão e deu vida ao 'rebelde' Kiko.



"Cheguei a ganhar 4500 euros num fim de semana e hoje não ganho isso num ano", avançou João André no decorrer do documentário que cruza o humor que Carlos Coutinho Vilhena já habituou o seu público alvo ao tema sensível que aborda a efemeridade que é a carreira de um ator.



A ideia, de acordo com Coutinho Vilhena, surgiu quando, no inicio de 2018, o humorista encomendou uma pizza e o estafeta que a entregou foi João André. Entre risos e piadas, nesse momento, Carlos e os amigos "brincaram" com a situação em que o 'Kiko' da série III dos "Morangos Com Açúcar" se encontrava.



Pouco mais de um ano depois, Carlos Coutinho Vilhena apostou num conteúdo mais sério para o seu canal de Youtube, deixando a promessa a João André: "Daqui a um ano vais estar de volta (aos palcos)".



O documentário chama-se "O resto da tua vida" e o primeiro episódio foi intitulado como "A descorberta", onde é revelado todo o processo desde o momento em que o humorista descobriu que João André entregava pizzas e chegou ao contacto com ele, num misto entre as piadas que foram feitas sobre a antiga figura pública que caiu no esquecimento do público e as dificuldades reais pelas quais este passou.



No final do primeiro episódio, Carlos Coutinho Vilhena faz um desafio a João, a quem prometeu reconstruir a carreira. Publicado no passado dia 07 de abril, em quatro dias o vídeo conta já com mais de 295 mil visualizações e ocupa o número 1 na categoria dos vídeos mais populares do momento, segundo avançam as estatísticas da plataforma Youtube.