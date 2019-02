Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Impresa impugna decisão do fisco que lhe atribui mais-valias de 2,2 milhões de euros com venda de revistas

A Impresa atingiu 3,1 milhões de euros de lucro em 2018, que compara com um prejuízo de quase 21,7 milhões de euros no período homólogo do ano passado.

Por Lusa | 18:12