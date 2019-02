Impresa passa de prejuízo a lucro de 3,1 milhões de euros em 2018

Em 2018 as receitas da Impresa atingiram cerca de 172,2 milhões de euros, menos 2,2% em comparação com 2017.

A Impresa atingiu 3,1 milhões de euros de lucro em 2018, que compara com um prejuízo de quase 21,7 milhões de euros no período homólogo do ano passado, revelou, em comunicado, a dona da SIC.

No período de referência, as receitas da Impresa atingiram cerca de 172,2 milhões de euros, menos 2,2% em comparação com 2017, uma descida que foi compensada "pela redução dos custos operacionais em 4,4%, reforçando a otimização de recursos dos últimos anos".

Neste segmento, apenas as receitas da publicidade registaram uma variação positiva (0,3%), fixando-se em 111,9 milhões de euros.