Impresa notifica CNPD sobre violação de dados pessoais no ataque informático

A Impresa, dona da SIC e do Expresso, já notificou a Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre a violação de dados no ataque informático de que foi alvo no passado dia 2 de janeiro.



A informação foi revelada pela CNPD ao Observador e ainda não validada pelo CM.



Recorde-se que o ataque, realizado pelos piratas informáticos do 'Lapsus$ Group', deixou os sites da empresa inacessíveis.



A Impresa informou também esta quarta-feira, através de um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de que foi "alvo de um ataque informático", no domingo, "na sequência do qual os sites de informação do Jornal Expresso e dos canais de televisão SIC e SIC Notícias, bem como a plataforma Opto, ficaram temporariamente indisponíveis ao público".