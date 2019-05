‘JN’ adia pagamentos de maio aos colaboradores

Dificuldade de tesouraria foi a razão apresentada aos colaboradores do ‘Jornal de Notícias’ para o adiamento dos pagamentos de honorários relativos a maio e que deveriam ser processados em junho.A informação do atraso foi prestada a correspondentes locais e colaboradores de desporto.O adiamento acontece depois dos mesmos jornalistas terem sido informados da redução do valor unitário a pagar pelos trabalhos.Já em novembro passado, o grupo presidido por Proença de Carvalho (dono, além do ‘JN’, do ‘DN’, ‘O Jogo’ e TSF) pagou o subsídio de Natal mais tarde do que o habitual alegando igualmente "problemas de tesouraria".