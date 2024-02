A Global Media (GM) assina esta quinta-feira o acordo final com um grupo de quatro investidores encabeçado pela empresa Officetotal Food Brands (do empresário Diogo Freitas) para a venda de alguns jornais e revistas do grupo. Incluídos no negócio estão ‘Jornal de Notícias’, ‘O Jogo’, ‘JN História’, ‘Notícias Magazine’, ‘Evasões’ e ‘Volta ao Mundo’.









