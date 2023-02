Jornal de Notícias abandona sede histórica

O ‘Jornal de Notícias’, assim como outros títulos do grupo Global Media, como a TSF ou ‘O Jogo’, vai deixar, ainda antes do verão, a sede histórica na Rua de Gonçalo Cristóvão, no Porto. De acordo com o Porto Canal, a nova morada será a Rua do Monte dos Burgos, 470.O local escolhido, porém, não será do agrado dos trabalhadores, com muitos a queixarem-se da falta de transportes diretos, lugares limitados de estacionamento e deslocalização do centro da cidade. Já a Torre JN será transformada num hotel do grupo Marriott. Otentou obter uma declaração de Domingos Andrade, diretor-geral e administrador da Global Media, mas sem sucesso.