Jornalista da RTP é alvo de tentativa de assalto em direto no Brasil

Na rede social Twitter, Daniel Catalão partilhou o vídeo do momento. "Tentaram roubasr-nos em direto! Almost mugged live!", escreveu.

O jornalista da RTP Daniel Catalão foi surpreendido, esta quinta-feira, por dois jovens que o tentaram assaltar enquanto se encontrava em direto para a Rtp3, a partir de São Paulo, no Brasil.O jornalista que se encontra no país a acompanhar as eleições brasileiras, foi interrompido e perante a situação pediu aos jovens para saírem."Temos tido aqui os típicos rapazinhos que andam normalmente por aqui para tentar roubar os smartphones e vão-se chegando. Têm estado aqui a rondar-nos para tentar pegar e correr com as coisas, mas agora penso que já acalmou a situação e já vão embora"