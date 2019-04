Jornalista da SIC abandona a estação ao fim de 19 anos

Carla Jorge de Carvalho apresentava os noticiários da SIC Notícias.

07:41

Carla Jorge de Carvalho entrava todos os dias na casa de milhares de telespectadores, apresentando os noticiários da SIC Notícias, mas a jornalista decidiu, ao fim de 19 anos, deixar a televisão de Carnaxide.



Para já, não foram revelados os motivos e se vai para um novo projecto de comunicação, como o '11', dirigido pelo seu antigo diretor Nuno Santos.



"Carla é das pessoas mais bonitas com quem trabalhei ao longo destes 11 anos. O mundo podia estar a tremer mas a serenidade, o nível e o profissionalismo nunca desabou. Tem um incrível coração e sempre teve para com as equipas em estúdio o melhor dos sorrisos. É das melhores pessoas que conheço e faz tudo para passar despercebida. Um beijinho muito grande Carlinha. Estamos super felizes pelo teu novo caminho. Pessoas de sorte aquelas que se vão cruzar contigo. Não te identifico precisamente por saber o quão gostas de passar ao lado destas coisas mas não resisti a partilhar estas fotos do teu último momento, aqui em estúdio connosco", escreveu um dos colaboradores da SIC Notícias.







João Moleira, outro dos rostos do canal, escreveu: "Foi com a Carla que comecei a fazer televisão, faz este mês 20 anos. Partilhámos estúdio lado a lado horas a fio. Depois assumimos horários diferentes, mas a minha admiração pela grande profissional e amiga que é continuaram e vão continuar, mesmo agora que vai abraçar um novo desafio. Vai com tudo miúda."



Antes de trabalhar na SIC Notícias, Carla Jorge de Carvalho estava no CNL e passou ainda pela Rádio Marginal, onde trabalhou, por exemplo, com Clara de Sousa.