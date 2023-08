O jornalista João Queiroz é reforço nos programas de debate desportivo da. Estreia-se na antena do canal do, esta terça-feira à tarde, às 16h20, no programa ‘Mercado’.“Apropôs-me um desafio estimulante. Para mim, é um privilégio integrar a equipa de comentadores dae é uma honra fazer parte deste projeto”, afirma João Queiroz., é emitido de 2.ª a 6.ª feira, das 16h20 às 18h50. Numa altura em que o mercado de verão está ao rubro, e a época se prepara para arrancar, é um formato fundamental para se manter informado sobre o mundo do futebol.