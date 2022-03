Um dos mais carismáticos e experientes comentadores desportivos do País está de volta àno início de abril.José Manuel Freitas vai voltar a integrar o painel de comentadores de luxo que todas as noites escrutinam a atualidade do futebol."Estou feliz por voltar. O Carlos Rodrigues [diretor-geral CM/CMTV] e o Pedro Carreira [subdiretor] falaram comigo sobre a possibilidade de regressar e eu aceitei", disse o jornalista.