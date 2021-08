As emoções do futebol estão de volta e a CMTV preparou um painel de comentadores de luxo que, todos os dias à noite, vão escrutinar a atualidade do desporto-rei.









A semana arranca com o ‘Pé em Riste’, que traz de volta Aníbal Pinto (FC Porto) e André Pinotes Baptista (Sporting), e contará com um novo adepto do Benfica: António Salvador. “Tenho boas expectativas e estou muito entusiasmado, até porque este ano vai ser diferente para o Benfica. Espero estar ao nível dos meus oponentes, que são pessoas com experiência no comentário desportivo”. Já Aníbal Pinto garante estar “entusiasmado” com o regresso do futebol e do público aos estádios, “acrescido pelas excelentes audiências e reconhecimento da contribuição dos comentadores para o esclarecimento da verdade desportiva”. Pinotes Baptista garante que o ‘Pé em Riste’ “continuará na liderança das emoções do futebol”, numa altura em que também as emoções vão regressar aos estádios.





Leia também Jogadores do Benfica queixam-se de tareia no treino À 3ª feira, no ‘Liga D’Ouro’, José Calado (Benfica), Fernando Mendes (Sporting), Jorge Amaral (FC Porto) e Bernardo Ribeiro (‘Record’) são os comentadores de serviço. A 4ª feira está reservada para Paulo Futre, Diamantino Miranda, Octávio Machado e Vítor Pinto (‘Record’). À 5ª feira, Sérgio Krithinas (‘Record’) junta-se a três senadores: Carlos Barbosa da Cruz (Sporting), Nuno Encarnação (FC Porto) e Braz Frade (Benfica). A 6ª feira fica por conta de Futre, João Malheiro, Manuel Queiroz e Octávio Lopes. Ao sábado, no ‘Golos’, é a vez de António Figueiredo (Benfica), Jorge Amaral, Fernando Mendes e Luís Pedro Sousa (‘Record’), e ao domingo de Rodolfo Reis (FC Porto), Octávio Machado (Sporting), Calado e Ricardo Tavares.

“A CMTV vai continuar a apostar forte no desporto. Os nossos painéis são os mais polémicos, não temos medo das notícias e mantemos o nosso compromisso perene, que passa por estar sempre ao serviço do público”, refere Pedro Carreira, subdiretor do canal com a área do desporto.