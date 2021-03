Ex-bastonário dos médicos é o candidato do PSD a Coimbra. Saiba quem são os 51 candidatos apresentados por Rio

Coube, desta feita, a Rui Rio anunciar mais meia centena de candidatos às eleições autárquicas deste ano, com o presidente do PSD a anunciar 50 candidatos mais um especial, que se candidata a Coimbra e que "quase dispensa apresentação". Trata-se de José Manuel Silva , ex-bastonário dos médicos e atual vereador independente e sem pelouro na câmara coimbrense.Após anunciar, um a um, mais 50 candidatos às eleições locais, o presidente social-democrata guardou para o fim o homem eleito em 2017 pelo movimento independente Somos Coimbra. Esta escolha teve "intervenção direta da Comissão Política Nacional", assegurou Rio sublinhando que, com esta escolha, o PSD mostra "empenho em ganhar uma das principais cidades portuguesas".Esta intervenção da direção social-democrata para a escolha do ex-bastonário dos médicos (2011-17) mostra que José Manuel Silva é o melhor candidato para disputar a autarquia atualmente liderada pelo socialista Manuel Machado, que detém também a presidência da Associação Nacional de Municípios.Para o líder do PSD, o partido tem agora "condições" para que "o novo presidente da câmara municipal de Coimbra seja o doutor José Manuel Silva". Quanto à composição das listas a Coimbra, Rio esclareceu que será o candidato a definir "na altura própria", porém antecipou como sendo natural que haja um "equilíbrio" entre nomes independentes do movimento com que o médico concorreu há quatro anos e pessoas do PSD.Rio aproveitou ainda para salientar que José Manuel Silva junta-se a Carlos Moedas e a Fernando Negrão, respetivamente candidatos a Lisboa e a Setúbal , como nomes de peso do PSD para as próximas autárquicas.Ainda antes deste anúncio, já a concelhia e distrital do CDS-Coimbra admitia, segundo avançou o Público, a possibilidade de uma coligação com o PSD liderada pelo ex-bastonário. A decisão sobre uma coligação PSD-CDS em Coimbra será responsabilidade das estruturais locais, notou Rui Rio, que para a semana vai formalizar o acordo chapéu com os centristas que servirá de base a potenciais coligações nas eleições locais de 2021.Antes ainda de anunciar os candidatos, o presidente do PSD começou por explicar que a Comissão Política Nacional interveio no processo de definição das pessoas que irão concorrer às autárquicas pelo partido para que a mesma se possa "responsabilizar" pelos resultados autárquicos.Depois dos problemas verificados no seguimento dos 100 candidatos primeiramente anunciados pelo secretário-geral José Silvano (77 recandidatos e 23 novos candidatos), com alguns a reconhecerem não terem ainda tomado uma decisão sobre a recandidatura, entre os quais Salvador Malheiro, que pertence à direção de Rio e é um dos elementos mais próximos do atual líder, o presidente social-democrata disse fazer uma "avaliação bastante positiva" do processo.Ainda assim, "não é isenta de problemas, longe disso", reconheceu embora reforçando fazer uma avaliação "muito positiva" e "pacífica até" em "comparação com o que é normal acontecer em eleições autárquicas". Isto porque surgem muitas vezes dificuldades relacionadas com "vaidades pessoais e ambições pessoais, algo que não conjuga muito" bem com a "maneira de ser" de Rui Rio, afirma o próprio frisando que, seja como for, "são muito poucos" esses casos.Depois deste anúncio, estão agora anunciados "cerca de 50% dos candidatos", faltando ainda indicar os candidatos sociais-democratas a 153 municípios, sendo que em 51 dos quais não haverá qualquer tipo de intervenção da direção de Rio por se tratarem de câmaras localizadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, onde são as respetivas comissões políticas a tomarem tais decisões.O líder "laranja" aproveitou ainda para explicar que dos 51 nomes agora revelados como novos candidatos autárquicos há um - Carlos Chaves Monteiro - que não é propriamente uma novidade na medida em que é o atual presidente da câmara da Guarda, função que assumiu após a eleição de Álvaro Amaro como eurodeputado. Mas Chaves Monteiro também não pode ser recandidato uma vez que, em 2017, foi Amaro a encabeçar a lista do PSD à Guarda.Destaque ainda para outros dois nomes hoje indicados por Rio que são candidatos a duas cidades relevantes: Pedro Machado, atual presidente do turismo de Centro de Portugal, na Figueira da Foz, e Marco Pina, videoárbitro e comentador na CMTV, em Odivelas.

A lista dos novos 51 candidatos às eleições autárquicas anunciados por Rui Rio:

ANADIA – João Nogueira Almeida ESPINHO – António Vicente Pinto OLIVEIRA DO BAIRRO – José Carlos Soares CAMINHA – Liliana Silva TÁBUA – Fernando Tavares Pereira CONDEIXA-A-NOVA – Nuno Claro LOUSÃ – Victor Carvalho OLIVEIRA DO HOSPITAL – Francisco Rodrigues ARRAIOLOS – António Garcia ÉVORA – Henrique Sim Sim MOURÃO – João Fortes REDONDO – David Galego REGUENGOS DE MONSARAZ – Marta Prates VENDAS NOVAS – Ricardo Manuel Videira LAGOS – Pedro Moreira OLHÃO – Álvaro Viegas TAVIRA – Dinis Faísca GUARDA – Carlos Chaves Monteiro MANTEIGAS – Nuno Soares TRANCOSO – João Carvalho POMBAL – Pedro Pimpão ALENQUER – Nuno Henriques ODIVELAS – Marco Pina ALTER DO CHÃO – Francisco Miranda BAIÃO – Paulo Portela MATOSINHOS – Bruno Pereira PAREDES – Ricardo Sousa SANTO TIRSO – Carlos Alves VILA DO CONDE – Pedro Soares MESÃO FRIO – António Teixeira MONTALEGRE – José Moura Rodrigues SABROSA – Mário Varela STA MARTA DE PENAGUIÃO – Daniel Teles SANTA COMBA DÃO – António Correia S. JOÃO DA PESQUEIRA – Vitor Sobral ALFANDEGA DA FÉ – Vitor Bebiano MACEDO DE CAVALEIROS – António Morais MIRANDA DO DOURO – Helena Barril MOGADOURO – António Joaquim Pimentel VILA FLOR – Pedro Lima VINHAIS – Carlos Almendra Frias ALVAIÁZERE – João Paulo Guerreiro ANSIÃO – Célia Freire VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO – Luís Gomes CHAVES – Francisco Tavares PEDRÓGÃO GRANDE – António José Lopes PORTALEGRE – Fermelinda Carvalho FIGUEIRA DA FOZ – Pedro Machado ESTREMOZ – José Roquete MARCO DE CANAVESES – Maria Amélia Ferreira COIMBRA - José Manuel Silva

Aveiro - Ribau EstevesEstarreja - Diamantino SabinaSanta Maria da Feira - Emídio SousaÍlhavo - Fernando CaçoiloMurtosa - Joaquim BatistaOvar - Salvador MalheiroVagos - Silvério RegaladoAmares - Manuel da Rocha MoreiraBraga - Ricardo RioEsposende - Benjamim PereiraPóvoa de Lanhoso - Avelino SilvaTerras de Bouro - Manuel TiboVieira do Minho - António BarbosaVila Nova de Famalicão - Paulo CunhaBragança - Hernâni DiasCarrazeda de Ansiães - João GonçalvesFreixo de Espada à Cinta - Maria do Céu QuintasTorre de Moncorvo - Nuno GonçalvesVimioso - António FidalgoFundão - Paulo FernandesOleiros - Fernando JorgeVila de Rei - Ricardo AiresArganil - Luís Paulo CostaCantanhede - Maria Helena OliveiraMira - Raúl AlmeidaAlbufeira - José Carlos RoloCastro Marim - Francisco AmaralFaro - Rogério BacalhauAlmeida - António MachadoCelorico da Beira - Carlos AscensãoGouveia - Luís TadeuPinhel - Rui VenturaBatalha - Paulo BatistaCaldas da Rainha - Fernando Tinta FerreiraPorto de Mós - José Jorge Couto ValaCadaval - José Bernardo NunesCascais - Carlos CarreirasMafra - Hélder Sousa SilvaCastelo de Vide - António PitaFronteira - Rogério SilvaMarvão - Luís VitorinoAmarante - José Luís Gaspar JorgeMaia - António Silva TiagoPenafiel - Antonino SousaPóvoa de Varzim - Aires PereiraTrofa - Sérgio HumbertoMação - Vasco EstrelaRio Maior - Luís Filipe DiasSantarém - Ricardo GonçalvesSardoal - António Miguel BorgesOurém - Luís Miguel AlbuquerqueArcos de Valdevez - João EstevesMonção - António José BarbosaPonte da Barca - Augusto MarinhoValença - Manuel Rodrigues LopesAlijó - José Rodrigues ParedesBoticas - Fernando QueirogaMurça - Mário Artur LopesPeso da Régua - José Manuel GonçalvesValpaços - Amílcar AlmeidaVila Pouca de Aguiar - António MachadoArmamar - João Paulo FonsecaCastro Daire - Paulo Martins de AlmeidaMortágua - José NorteSátão - Paulo Manuel SantosSernancelhe - Carlos SilvaTabuaço - Carlos CarvalhoTarouca - Valdemar PereiraTondela - José António JesusViseu - Almeida HenriquesVouzela - Rui LadeiraCalheta - Carlos TelesCâmara de Lobos - Pedro CoelhoPorto Santo - José Idalino de VasconcelosNordeste - António Borges SoaresRibeira Grande - Alexandre GaudêncioMadalena - José SoaresAlcochete - Pedro LouroAlmada - Nuno MatiasBarreiro - Bruno VitorinoMoita - Luís NascimentoMontijo - João AfonsoPalmela - Paulo RibeiroSantiago do Cacém - Luís SantosSeixal - Bruno VasconcelosSesimbra - Francisco LuísArruda dos Vinhos - Hélder CarvalhoAzambuja - Rui CorçaCabeceiras de Basto - Manuel TeixeiraGuimarães - Bruno FernandesCastelo de Paiva - José Duarte de Sousa RochaGóis - Rui SampaioPenacova - Álvaro CoimbraLoures - Nelson BatistaMoimenta da Beira - Jorge CostaOliveira de Frades - João ValérioPenedono - Cristina FerreiraTorres Novas - Tiago FerreiraAlcanena - Rui AnastácioManteigas - Nuno Manuel Soares