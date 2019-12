Liliana e Pedro explicam a razão para regressarem ao ‘Casados à Primeira Vista’

Pedro Pé-Curto e Liliana Oliveira, concorrentes da segunda edição do ‘Casados à Primeira Vista’, regressaram no domingo à experiência, revelando que querem dar uma nova oportunidade ao casamento com a ajuda dos especialistas. Mas afinal, o que levou o casal a voltar ao programa duas semanas após a saída?



Liliana conta no programa de domingo que o marido se arrependeu de ter escrito 'terminar' na última 'cerimónia de compromisso' e que agiu por impulso. Em seguida, o companheiro diz que quer ultrapassar os obstáculos. "Eu e a Liliana temos que dar as mãos e ultrapassá-los", afirma.

Pedro revela, num vídeo de bastidores, que quando saíram da experiência e estiveram afastados fez uma retrospetiva e ponderou os seus comportamentos. Já Liliana afirma que aprendeu a ter tolerância na relação: "Este afastamento fez-nos perceber que todos os casais precisam destes momentos de introspeção, e também de ser mais tolerantes um com o outro", admite.

O casal diz que esta pausa na relação trouxe uma aproximação, e que passaram a comunicar todos os dias, de forma natural.

A secretária afirma que a mensagem importante a retirar é que "as pessoas desistem com muita facilidade à primeira dificuldade. Assumir que erramos é uma grande passo e mostra muito do nosso caráter", conclui a concorrente.

Relativamente às perspetivas da relação para o futuro, Pedro confessa que "já meteu a pata na poça ao querer ir muito depressa... a ideia agora é que as coisas têm que ir devagarinho e bem. Temos que comunicar e o que vier daí será!", termina o professor de educação física.



Liliana diz de forma enigmática que ninguém sabe o futuro porque "não tem uma bola de cristal".