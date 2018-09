Ljubomir destrói família em 'Pesadelo na Cozinha'

Humilhação e insultos levam herdeiro do restaurante Adiafa a desaparecer de casa.

Por João Bénard Garcia | 12:18

Ljubomir Stanisic esteve a um palmo de andar à pancadaria com o candidato à renovação de restaurante do episódio que foi emitido este domingo, dia 23 de Setembro, segundo revelou em exclusivo a revista 'TV Guia'.



Os elementos da produção de 'Pesadelo na Cozinha', ficaram em alerta máximo e em prontidão para separar Ljubomir e Aires Sousa Pinheiro, de 31 anos, que, em meados de Agosto, se pegaram numa violenta discussão no interior da cozinha do restaurante Adiafa, nas imediações da praça de touros de Santarém.



Herdeiro do restaurante Adiafa bate a porta e vai para o desemprego

A pesada troca de palavras entre o cozinheiro jugoslavo, o alegado herdeiro do negócio de restauração escalabitano e a mulher, Catarina Lima Ribeiro, durou poucos minutos, ficou gravada e originou uma tragédia familiar que, quase dois meses depois, continua sem solução, tendo, inclusive, originado o despedimento do filho mais velho dos proprietários da casa.



Adelina Sousa Pinheiro, a cozinheira proprietária e mãe do filho desavindo, revela à 'TV Guia' os contornos do dramático episódio que levou ao inesperado e abrupto corte de relações com o filho, que trabalhava com os pais no Adiafa.



Depois do confronto com Ljubomir, Aires Sousa Pinheiro nunca mais falou com os pais, despediu-se do restaurante e foi-se inscrever no centro de emprego.