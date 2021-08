É oficial: Lourenço Ortigão é a nova estrela da ficção da SIC. O ator foi esta segunda-feira apresentado como novo exclusivo do canal, num evento em Cascais que contou com a presença do diretor Daniel Oliveira.Vai trabalhar de imediato como coprotagonista da 3ª temporada da série ‘O Clube’. No próximo ano protagoniza uma novela e terá espaço para se estrear como apresentador.