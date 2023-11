Maioria dos grupos de media falha novo CCT

CM e a CMTV, além de ‘Record’, ‘Sábado’, ‘Jornal de Negócios’, ‘TV Guia’ e ‘Flash’, é a única empresa que está a colocar em marcha o novo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), assinado a 26 de agosto, oito anos depois do início das negociações entre jornalistas e empresas de comunicação social portuguesas.



O Grupo do CM está a aplicar o CCT a todos os jornalistas, independentemente de serem ou não sindicalizados e da plataforma em que trabalhem preferencialmente. “Temos conhecimento de que a Cofina e alguma imprensa regional estão já a comunicar aos trabalhadores as alterações que o CCT implica e a aplicá-las desde já”, refere ao CM Luís Simões, presidente do SJ. “Muitas outras ainda não aplicaram e estão à espera da portaria de extensão”, acrescenta.



O acordo, estabelecido entre o Sindicato dos Jornalistas (SJ) e a Associação Portuguesa de Imprensa (API), deverá em breve ser alargado a todos os profissionais - desde que trabalhem, de alguma forma, na área escrita, ou seja, em jornais e revistas ou no online - e aplicável em todas as empresas do setor através da publicação, pelo Governo, da portaria de extensão.





CM questionou os principais grupos de comunicação social para perceber em que fase se encontram na adoção do novo CCT. A Impresa, dona da SIC e do ‘Expresso’, optou por não fazer comentários. A Media Capital (TVI/CNN), assim como a Global Media (‘JN’, ‘DN’ e TSF), disseram não estar vinculados ao acordo assinado por não integrarem, atualmente, a API. Também o jornal ‘Público’ não está a aplicar o novo CCT.



O CM ouviu também várias fontes do setor que, apesar de apontarem pontos positivos (ver coluna ao lado), sobretudo no que diz respeito à melhoria das condições dos trabalhadores, revelaram apreensão quanto ao impacto que o documento terá nas contas de alguns meios, uma vez que fará “aumentar encargos” e, sobretudo no caso dos pequenos grupos, “poderá não existir capacidade financeira para fazer aplicar tabelas e contratar novos profissionais, ainda por cima quando estes já têm experiência”. Contudo, Luís Simões garante que já não é possível voltar atrás: “Demo- rámos 8 anos a negociar, não estamos dispostos a que o CCT não seja cumprido.”





NOVO CCT

PRINCIPAIS MEDIDAS





SALÁRIOS



as três tabelas salariais -

A, B e C -, que, segundo

o Sindicato dos Jornalistas, “permitiam que trabalho igual, de jornalistas com as mesmas responsabilidades e compromisso deontológico, ganhassem, na prática, salários bem diferentes”. Assim, são criados distintos níveis salariais baseados na antiguidade (nova tabela

é constituída por 14 níveis remuneratórios) e tendo como princípio a aceleração da progressão salarial em virtude do mérito profissional (de acordo com as avaliações feitas ao trabalhador).





BASE







FÉRIAS









TELETRABALHO



à distância.





FREELANCE









PATERNIDADE









PRECARIEDADE



de trabalho precário.





Acaba com903 euros passa a ser o ordenado mínimo de um jornalista (valor até quatro anos de carreira). Tabela vai até aos 2051 euros (40 a 42 anos).O período de férias anual tem a duração mínima de 25 dias úteis e um máximo de 28 (aos 25 acresce um dia por cada dez anos completos ao serviço do empregador, até um máximo de três dias), sendo que para efeitos do pagamento do respetivo subsídio de férias apenas serão considerados 22 dias.Regulação do trabalhoProtocolo relativo à prestação de serviços em regime de trabalho autónomo.Melhoria de condições para jornalistas com responsabilidades parentais.Limitação às situações