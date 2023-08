Salário mínimo de jornalista passa a ser 903 euros

O Contrato Coletivo de Trabalho para a Imprensa, firmado entre o Sindicato dos Jornalistas (SJ) e a Associação Portuguesa de Imprensa, e publicado no Boletim de Trabalho e Emprego, acaba com as três tabelas salariais - A, B e C. "Deixa de haver jornalistas de segunda e de terceira. A lógica é evidente: uma única carreira, apenas com distintos níveis salariais baseados na antiguidade e tendo como princípio a aceleração da progressão salarial em virtude do mérito profissional", diz o SJ. No que diz respeito às matérias salariais, 903 euros passa a ser o "salário mínimo" de um jornalista, que poderá ter entre 25 e 28 dias de férias, dependendo da antiguidade.