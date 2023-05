Os trabalhadores da RTP vão ser aumentados entre os 30 e os 80 euros, dependendo dos escalões de cada profissional. Este foi o acordo alcançado, quinta-feira, pela RTP com os sindicatos após cinco meses de negociações. Foi “o acordo possível”, considerou o Sindicato dos Jornalistas (SJ) numa nota divulgada no seu site oficial.









O acordo prevê um aumento pecuniário de 80 euros para os trabalhadores até ao nível 14; de 70 euros para os trabalhadores entre os níveis 15, e de 47 e 30 euros para os trabalhadores entre os níveis 47A e 54. Foi ainda alcançado o aumento do número de dias de férias para 24 dias úteis e o pagamento de um segundo subsídio de refeição ao fim de 11 horas de trabalho.

Recorde-se que, em conjunto com os restantes sindicatos da RTP, o SJ tinha apresentado à administração da empresa, a 30 de dezembro de 2022, um caderno reivindicativo no qual fazia uma proposta de atualização salarial de 8,5%, com um valor mínimo de 100 euros. A essa proposta, no entanto, a RTP contrapôs um aumento salarial unitário, para todos, de 35 euros em cada um dos níveis salariais, que, por sua vez, seria rejeitada pelos sindicatos.









Leia também Administração da RTP propõe aumento de 35 euros Com o acordo agora alcançado, o SJ considera “que a maioria dos seus associados fica salvaguardado com este aumento, que é assinalável e de enorme importância para o aumento da liquidez mensal dos trabalhadores do serviço público”. O aumento salarial tem retroativos a partir de janeiro e vai ser já efetivado no processamento de salários no final deste mês de maio”.

No princípio de acordo foi definido ainda um compromisso de negociação para o arranque do ano civil de 2024 sobre “aumento do subsídio de refeição”; “equidade no mapa de deslocações” (revisão do subsídio de deslocação e ajudas de custo), “aumento dos subsídios de sábado e de domingo e aumento de mais um dia para apoio a familiares ascendentes”.