A administração da RTP propõe aumentos salariais de 35 euros para este ano - valor que fica abaixo do aumento mínimo de 52,11 euros para a Função Pública aprovado pelo Governo. A proposta está plasmada na Revisão do Acordo de Empresa de 2023, a que o CM teve acesso. Já os sindicatos exigem uma subida salarial de 8,5% ou, no mínimo, de 100 euros.









