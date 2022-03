Faltava-lhe um cenário de guerra no currículo. Aos 33 anos, Maria João Ruela cumpriu o objectivo. Mas... durou pouco. Minutos depois de entrar no Iraque, a jornalista foi baleada e teve de regressar a Portugal. Agora, depois de deixar o hospital, mantém o espírito positivo que tão bem ‘vende’ no ecrã, como pivô da SIC.