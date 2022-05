Quando, em 2018, renovou contrato com a TVI, até 31 de dezembro de 2022, Manuel Luís Goucha já tinha em mente que esta última data marcaria a sua despedida da televisão. Ou melhor, que a partir de 2023 ficaria ligado ao pequeno ecrã, mas apenas com projetos que não o obrigassem a estar diariamente em antena, como acontece há quase três décadas – primeiro na RTP, com 'Praça da Alegria', e, desde 2002, na estação de Queluz de Baixo (nas manhãs até 2020 e daí para cá em 'Goucha', no período da tarde).









