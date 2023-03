Eduardo Marçal Grilo não irá tomar assento no Conselho Geral Independente (CGI) da RTP enquanto representante do Conselho de Opinião (CO) da estação pública, cargo para o qual tinha sido indicado em fevereiro.



Numa carta dirigida aos dirigentes de ambos os órgãos, e à qual o CM teve acesso, Marçal Grilo pediu, a 2 de março, a interrupção do processo de nomeação, depois de analisar “o teor das reações” negativas que a sua eleição teve por parte da Comissão de Trabalhadores (CT) do canal.









Ver comentários