Margarida Corceiro - que se prepara também para se estrear como apresentadora: é já no dia 29, no concurso ‘Cabelo Pantene’ (TVI) - é a principal estrela do elenco da nova temporada de ‘Morangos com Açúcar’, cujas gravações arrancaram esta semana.



O espírito ‘da linha’ mantém-se, sendo a praia de Carcavelos, Cascais, para já, o principal cenário de rodagem.