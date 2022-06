"Estou ansiosa porque é um programa de crianças e eu tenho uma relação muito peculiar com os mais novos. Sempre tive o sonho de fazer um programa com crianças. Acho que vou sentir muito as dores delas e, por isso, vai ser um programa recheado de emoções também para mim." É assim que Maria Cerqueira Gomes se diz sentir, em declarações à ‘Boa Onda’, a poucos dias do arranque da nova temporada de ‘Uma Canção Para Ti’, que marcará o regresso do formato às noites de domingo da TVI, onze anos depois (ver pág.









Ver comentários