Maria Leal diz que tudo foi feito com consentimento do marido

Maria Leal referiu, em entrevista à SIC, que todas as movimentações - compra da loja, transferências, cheques assinados – foram feitas com o consentimento do marido, Francisco D'Eça Leal, que agora a acusa de burla. "O dinheiro era dos dois e foi gasto em comum acordo", assegurou, assumindo: "Fomos exagerados nos gastos"."Eu quero a verdade acima de tudo. Eu vivo da minha carreira e, neste momento, estão-me a destruir", afirmou ainda, acrescentando que tem "recebido ameaças" no telemóvel desde que a polémica se instalou.Maria Leal explicou também o início da relação com o agora ex-marido: "Conheci o Francisco através do karaoke, num estabelecimento em Campo de Ourique. Ao princípio sentia um carinho muito grande pelo Francisco. Depois disso, claro que começámos a gostar um do outro".

A cantora concluiu que Francisco terá de provar todas as acusações.



Acusações de burla

O ex-casal está em processo de divórcio, que inclui uma queixa-crime por parte de Francisco. O jovem garante que a cantora se aproveitou da sua fragilidade.



Francisco D’Eça Leal alega que tinha uma fortuna avaliada em cerca de 500 mil euros e 4 apartamentos em Campo de Ourique, Lisboa, além do recheio das casas e do vasto espólio artístico do pai, o falecido artista plástico Paulo Guilherme D’Eça Leal.



Neste momento resta-lhe apenas o apartamento onde vive, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, garantindo que todos os outros bens desapareceram nos primeiros anos de casamento, vendidos pela cantora.



Maria Leal casou com o jovem em 2013 e as primeiras notícias sobre o alegado caso de burla surgem três anos depois, com o final do casamento.



O jovem de 29 anos, sofre de esquizofrenia e na altura do casamento com a cantora corria o risco de ficar paraplégico, após de ter atirado de uma janela no hospital Júlio de Matos.