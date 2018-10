Maria Vieira chora de alegria com eleição de Bolsonaro: um "homem exemplar"

Atriz considera que os brasileiros deram uma "lição de democracia ao mundo".

A atriz Maria Vieira confessou ter ficado em lágrimas com a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais do Brasil, este domingo, considerando que os brasileiros deram uma "lição de democracia ao mundo". Numa longa publicação no Facebook, a atriz apelidou o capitão – muito questionado por atitudes racistas, misóginas e homofóbicas – de "homem exemplar".

"Confesso que escrevo estas palavras ainda sob o efeito de uma forte emoção e as lágrimas de alegria que ontem chorei ainda agora me humedecem os olhos", começou por escrever Maria Vieira.

"Antes de mais, ao eleger Jair Bolsonaro como próximo Presidente do Brasil, o povo brasileiro deu uma verdadeira lição de democracia ao resto do mundo! Contra tudo e contra todos, sobretudo contra aquela grossa fatia da comunicação social desonesta, parcial, corrupta, incompetente e mentirosa, que tanto tempo passou a denegrir, a descontextualizar e a difamar o Presidente Brasileiro, o povo canarinho, farto da hipocrisia, da ignomínia, do roubo instituído e das cobardes mentiras, deu as mãos a Bolsonaro e resistiu até à hora final, a hora da alegria, a hora do júbilo, a hora dos sorrisos e das lágrimas que sempre explodem no final de uma batalha ganha", acrescentou Vieira, para quem o "país adotivo se libertou do comunismo".

"Jair Bolsonaro é de facto um herói, um homem exemplar, honesto, corajoso e determinado que, com a preciosa ajuda de Deus, sobreviveu a um atentado contra a sua própria vida, praticado em plena luz do dia, perante os olhos do mundo inteiro, um atentado perpetrado, nunca é demais dizê-lo, por um militante da Esquerda cobarde e rancorosa que durante a última década roubou o povo brasileiro e quase destruiu o Brasil!", acrescentou Maria Viera, confessando ter "muita fé e muita esperança" que a vitória de Bolsonaro desperte nos portugueses uma vontade de se "libertarem" da "miragem socialista" que se vive em Portugal.





"E antes de terminar, gostaria de deixar uma palavra de apreço e de respeito para todos os nossos irmãos brasileiros que vivem e trabalham em Portugal e que optaram massivamente por Bolsonaro oferecendo-lhe quase 70% dos votos apurados! Valeu, galera! Hoje é o primeiro dia do resto da vida do Brasil!", escreveu ainda, rematando: "Salvé Bolsonaro!!!"

Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado e candidato do partido de extrema-direita PSL, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).