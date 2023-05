Mariana Águas está de volta ao ecrã da CMTV. Cerca de cinco meses após ter sido mãe pela primeira vez, a jornalista volta hoje a assumir a condução dos formatos ‘Golos’ e ‘Liga d’Ouro’, num dia que pode ser decisivo para o campeonato nacional, com o Benfica a enfrentar o Sp. Braga na Luz, num jogo que vai ser acompanhado, em direto e ao segundo, no canal do Correio da Manhã.





CMTV ficamos muito felizes com o regresso da Mariana, de quem tínhamos saudades, tal como o público. Como sempre, os últimos meses foram de muito trabalho e muitas notícias nos nossos programas, que continuam a ser líderes de audiência. Agora, com a Mariana de volta, ficamos ainda mais fortes”, afirma Pedro Carreira, subdiretor do canal do Correio da Manhã.



“Todos nós na equipa de desporto daficamos muito felizes com o regresso da Mariana, de quem tínhamos saudades, tal como o público. Como sempre, os últimos meses foram de muito trabalho e muitas notícias nos nossos programas, que continuam a ser líderes de audiência. Agora, com a Mariana de volta, ficamos ainda mais fortes”, afirma Pedro Carreira, subdiretor do canal do

Também Mariana Águas sentiu o carinho do público ao longo dos meses em que esteve afastada do pequeno ecrã. “Recebi várias mensagens a perguntar quando é que voltava e que tinham saudades de me ver no ar. Foi bom sentir esse reconhecimento”, revelou a jornalista, fazendo questão de sublinhar que os programas desportivos ficaram em “boas mãos”.



Ainda assim, reconhece que é bom estar de volta. “Regresso num dia importante para o campeonato e é entusiasmante regressar numa altura tão marcante. É o momento de todas as decisões e fico contente por fazer parte do trabalho nesta fase decisiva”, acrescenta Mariana Águas, que, além de ‘Golos’ e ‘Liga d’Ouro’, também apresenta ‘Pé em Riste’, à segunda-feira, formatos em que a análise e o escrutínio da jornada desportiva e da prestação das principais equipas estão garantidos e prometem emoções fortes.