Mark Zuckerberg já é o terceiro homem mais rico do Mundo

A fortuna de Mark Zuckerberg superou, pela primeira vez, os 100 mil milhões de dólares (cerca de 85 mil milhões de euros), segundo revelou a Bloomberg, colocando o fundador do Facebook no terceiro lugar do pódio dos mais ricos do Mundo, todos eles no ramo tecnológico.









A lista continua a ser liderada por Jeff Bezos, que também viu a sua conta bancária ‘engordar’ durante a pandemia. O fundador da Amazon, que ainda esta semana vendeu 2,6 mil milhões de euros em ações da gigante do comércio eletrónico, tem uma riqueza de 160 mil milhões. Logo a seguir surge Bill Gates, criador da Microsoft, com 97,5 mil milhões de euros.

A entrada de Zuckerberg, de 36 anos, no clube exclusivo de Bezos e Gates deve-se à valorização em bolsa do Facebook em mais de 7% após o lançamento do Reels, uma aplicação no Instagram que já é considerada a grande concorrente do TikTok. A altura não podia ser melhor, com a rede social chinesa a negociar a sua venda com a Microsoft por 25 mil milhões de euros para que possa continuar ativa nos Estados Unidos. Recorde-se que Donald Trump ameaçou proibir o uso da aplicação nos Estados Unidos caso esta não fosse adquirida por uma empresa norte-americana até ao dia 15 de setembro.





Zuckerberg possui atualmente 13% do capital do Facebook. De acordo com um estudo, entre março e maio, já em plena pandemia, a sua fortuna cresceu 45%, chegando aos 67,8 mil milhões de euros.