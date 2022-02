Media Capital confirma que José Eduardo Moniz é o novo Diretor-Geral da TVI

Mário Ferreira, principal acionista da Media Capital (dona da TVI) confirmou ao Meios e Publicidade que José Eduardo Moniz é o novo Diretor-geral da estação de Queluz de Baixo, tal como ojá tinha avançado"Estava subaproveitado como consultor só na área da ficção. A fazer um bom trabalho, mas achamos que ele ainda tem muito para dar. Obviamente uns dizem "ah, já vem do passado, já está muito velho, deviam dar oportunidade a alguém mais jovem". A verdade é que nós procurámos. Procurámos no mercado, chegámos à conclusão que não vale a pena inventar a roda outra vez. Tem sido um namoro longo, já falamos há muitos meses, reunimos, almoçamos, jantamos, vamo-nos conhecendo melhor. É um namoro, no verdadeiro sentido da palavra, de conhecer melhor, e acho que está na altura… O pedido já foi feito e aceite, a formalização deve acontecer nos próximos dias.", disse Mário Ferreira.Piet-Hein Bakker será o novo diretor-geral da produtora Plural e Pedro Morais Leitão deverá ocupar o cargo de CEO embora as negociações ainda estejam a decorrer.