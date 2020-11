Se tudo correr de acordo com o previsto, o processo de migração da Televisão Digital Terrestre (TDT) ficará concluído dentro de um mês. A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) revelou esta sexta-feira o calendário da derradeira fase do processo no continente, que passará pela região de Lisboa: começa na próxima segunda-feira, dia 16, em Palmela, e termina a 7 de dezembro em Alenquer. Vai passar ainda pelos arquipélagos dos Açores e Madeira.









Quando o ecrã da televisão ficar sem imagem, as pessoas afetadas pelo processo apenas terão de fazer uma nova sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e continuarão a ver televisão gratuitamente, como tem acontecido até agora. Não é necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a televisão ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de TV paga. Se precisar de ajuda pode contactar a linha telefónica de apoio gratuita da Anacom (800 102 002).

De lembrar que o processo de migração da TDT, essencial para o lançamento da quinta geração móvel (5G) em Portugal, vai custar menos de 4 milhões de euros, de acordo com o presidente do regulador das telecomunicações, João Cadete de Matos. Um valor muito inferior aos cerca de 25 milhões que este responsável disse, na semana passada, terem sido avançados inicialmente pela Altice (dona do MEO), operador responsável pela gestão da rede. A Altice já veio, entretanto, desmentir estes números.