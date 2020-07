Migração da TDT retoma em Alter do Chão

O processo de migração da rede de Televisão Digital Terrestre (TDT), que permitirá a libertação de espetro para o lançamento da quinta geração móvel (5G) em Portugal, será retomado no dia 12 de agosto, isto depois de mais de quatro meses parado devido à pandemia de Covid-19.De acordo com o mapa estabelecido pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), nos próximos dois meses serão alterados emissores dos distritos de Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Évora e Coimbra. Logo no dia 12 será alterado o emissor de Alter do Chão. O processo de migração na região 4 termina a 22 de setembro, em Mosteiro (no distrito de Castelo Branco), e abrange um total de 28 emissores.Quando o ecrã da televisão ficar sem imagem, as pessoas afetadas pelo processo apenas terão de fazer uma nova sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e continuarão a ver televisão gratuitamente, como tem acontecido até agora. Não é necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de TV paga. Se precisar de ajuda pode contactar a linha telefónica de apoio gratuita da Anacom (800 102 002).