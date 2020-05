Migração da TDT retomada em junho

O processo de migração de frequências da Televisão Digital Terrestre (TDT) para dar espaço ao lançamento da quinta geração móvel (5G) deverá ser retomado em junho, apurou o. Ainda assim, ainda não há uma data definitiva para que tal aconteça. Fonte oficial da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) explicou aoque o regulador das telecomunicações "está a articular com o Governo e com a Meo [operadora responsável pela gestão da rede] o reinício do processo de migração".Recorde-se que a alteração dos emissores, que estava a ser feita de uma forma faseada desde o início de fevereiro, foi interrompida a 13 de março devido à pandemia da Covid-19, atrasando o processo de implementação do 5G em Portugal. É que foi também suspensa a consulta pública sobre o projeto de regulamento do leilão da próxima geração móvel.A Anacom garante que "tem previsto retomar este processo a breve trecho, mas está dependente da aprovação do termo da suspensão dos prazos dos procedimentos administrativos", estabelecido pelo Governo a 19 de março. "Enquanto a lei estiver em vigor, a consulta pública, e consequentemente o processo de atribuição do espetro, não poderá ser retomada."Esta semana, o presidente- -executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse acreditar que o 5G avance este ano "em termos processuais", mas considerou difícil que "esteja comercialmente disponível" no nosso país em 2020.