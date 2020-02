Migração da TDT arranca em Sines esta sexta-feira

Arranca esta sexta-feira, em Sines, a partir das 16h30, o processo de ressintonia dos emissores da Televisão Digital Terrestre (TDT). As antenas a ser afetadas pertencem aos distritos do Centro e Sul do País. Esta primeira fase fica concluída a 27 de março, em Santarém.Os telespectadores que usam a TDT nestas zonas terão de sintonizar novamente, no dia indicado para a sua localidade (ver restantes datas nas tabelas ao lado), os equipamentos para continuarem a ter acesso aos canais disponíveis em sinal aberto. Se não o fizerem, o ecrã ficará a negro e deixarão de poder ver televisão.Em caso de dúvida, deverão contactar a linha gratuita de apoio da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), disponível todos os dias das 9h00 às 22h00: 800 102 002.Trata-se de uma alteração que decorre de uma decisão europeia e que, através da libertação de frequências (a banda dos 700 MHz), visa permitir a introdução do 5G (quinta geração móvel) em Portugal, uma tecnologia que se vai tornar decisiva para o desenvolvimento e para a competitividade nacional. A conclusão da ressintonia em todo o País está prevista para o verão.O concelho de Odivelas e as freguesias de Lumiar, Carnide e Santa Clara, em Lisboa, e Encosta do Sol, na Amadora, foram as primeiras zonas a ser afetadas pelo processo de migração da rede de emissores da TDT, que arrancou no final de novembro de 2019.O leilão de atribuição das licenças para o 5G arrancará em abril, com encerramento previsto para junho, segundo a Anacom. Depois, as operadoras poderão disponibilizar a tecnologia.