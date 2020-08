Migração da TDT retomada quarta-feira em Alter do Chão

O processo de migração da televisão digital terrestre (TDT), essencial para o desenvolvimento da rede 5G, é retomado quarta-feira e envolve a alteração de 28 emissores nos distritos de Portalegre, Castelo Branco e Santarém.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) relembra que a retoma do processo inicia-se em Alter do Chão, já esta quarta-feira. A 17 de agosto é a vez de Sousel e no dia seguinte Elvas. A 19 de agosto, a migração decorre em Arronches e Campo Maior.

De acordo com o calendário, Castelo de Vide e Nisa são alvo da migração a 20 de agosto, seguidos de Gavião e Mação no dia seguinte, estando Vila do Rei agendada para 24 de agosto.

Em setembro, o processo começa por Abrantes (dia 1), Sertã (2), Bufão (3) e Avis (4). Entre 7 e 11 de setembro, o processo de mudança decorre em Estremoz - Quinta da Esperança, Estremoz, Portalegre, Marvão e Penedo Gordo -, refere a Anacom.

"No caso do distrito de Portalegre, quem recebe atualmente o sinal através do emissor de São Mamede, em Portalegre, não será afetado por este processo, pois este emissor não mudará de frequência. Aliás, as pessoas saberão que foram abrangidas pelo processo de migração dos emissores se a sua televisão ficar sem imagem", refere o regulador.

Entre 14 e 18 de setembro, o processo decorre em Carpinteira - Covilhã, Oleiros, Reitoria - Covilhã, Penamacor, Barroca Grande, Machialinho, Gardunha e Terras do Monfortinho. A ressintonia dos emissores da região 4 termina a 22 de setembro em Mosteiro.

"O processo de migração da rede de TDT começou em 7 de fevereiro e foi suspenso em 13 de março, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Neste período mudaram de frequência 63 emissores, de uma rede que é constituída por 243 emissores", recorda a Anacom.

O processo de mudança dos restantes 180 emissores que "ainda terão que ser alterados, vai decorrer até ao dia 18 de dezembro, data em que previsivelmente este processo ficará concluído", adianta.

"Para informar a população impactada nesta fase, a Anacom divulgou informação relativa às mudanças na TDT através de uma carta e de um folheto entregue em casa de todas as pessoas, que resume a informação relevante para se adaptarem a este processo de mudança", salienta o regulador liderado por João Cadete Matos.

"Para ajudar neste processo, a Anacom criou uma linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 9:00 e as 22:00, para o qual as pessoas poderão ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão", acrescenta.

O regulador alerta que "só irá a casa de quem ligar para o 800 102 002 e se na sequência desse contacto for feito o agendamento da visita. Se a pessoa nunca ligou para este número e aparecer alguém a bater-lhe à porta a dizer que é da Anacom e que vai fazer a sintonia dos equipamentos, há que ter cuidado e não abrir a porta, porque não serão técnicos" da entidade.