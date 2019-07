Milhão e meio de euros da FPF e UEFA pagam televisão

O 11 é apresentado esta quarta-feira por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa do Futebol (FPF), e por Nuno Santos, diretor do canal, que arranca oficialmente no dia 1 de agosto, em três operadoras (NOS, ZON e Vodafone).Para esta temporada 2019/20, segundo o orçamento aprovado pela direção do organismo que tutela a modalidade no País, está previsto um gasto de 1,5 milhões de euros."Esse é o nosso orçamento, de facto, e que começou a vigorar a partir de 1 de julho", conta aofonte da FPF, recordando que "a UEFA custeou integralmente o edifício e os equipamentos de estúdio" que permitiram a Nuno Santos e à sua equipa desenvolver a plataforma de conteúdos do 11, que promete transmitir entre 600 e 700 jogos na época que se avizinha.O financiamento da UEFA foi atribuído no âmbito do programa ‘HatTrick’, desenhado para apoiar projetos de desenvolvimento do futebol levados a cabo pelas federações nacionais. "Gostaram da nossa proposta para desenvolver o futebol e aprovaram-na", explica a mesma fonte.Hoje, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, estarão Rita Ferro Rodrigues, Iva Domingues, Cecília Carmo, Pedro Sousa, Vítor Baía, Nuno Madureira e Andreia Sofia Matos, entre outros rostos conhecidos do canal 11, situado na Cidade do Futebol, junto ao Estádio do Jamor.O 11 não funcionará apenas na TV. Terá conteúdos para as plataformas digitais Facebook, Whatsapp, Instagram e YouTube.