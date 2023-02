Foram mais de dois mil os jovens que acorreram de todos os pontos do País para fazer audições para a próxima temporada da série ‘Morangos com Açúcar’. Alguns, vindos de mais longe, até passaram a noite ao relento, na ânsia de serem dos primeiros a chegar ao casting promovido pela TVI, que aconteceu este sábado, no Parque das Nações, em Lisboa.









