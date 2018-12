Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra da Cultura comete nova gafe

Graça Fonseca afirmou que a Lusa é “100% pública” na apresentação do novo logotipo da agência.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

A ministra da Cultura, que tutela a pasta da Comunicação Social, marcou de novo a diferença pela ignorância, na apresentação do novo logotipo da Lusa.



Segundo o ‘Expresso’, na cerimónia realizada terça-feira, em Lisboa, na sede da agência de notícias estatal, Graça Fonseca disse que se tratava de uma empresa "100% pública".



No evento estavam presentes alguns dos seis acionistas privados que fazem parte do capital da Lusa: Daniel Proença de Carvalho, pela Global Media (‘Diário de Notícias’, ‘O Jogo’, ‘Jornal de Notícias’ e TSF), grupo que detém 23,4% da empresa, e Paulo Saldanha, da Impresa (‘Expresso’ e SIC), que possui uma participação de 22,4%.



A assessoria do Ministério da Cultura recusou-se a comentar ao Correio da Manhã o erro cometido pela ministra. Já do Sindicato dos Jornalistas, contactado pelo CM, não chegou qualquer reação até ontem à noite.



Recorde-se que, há duas semanas, Graça Fonseca provocou polémica junto dos órgãos de comunicação social.



Presente na Feira Internacional do Livro, realizada em Guadalajara, no México, deu uma resposta inusitada aos jornalistas portugueses presentes, segundo o revelado pela rádio Renascença.



Questionada sobre a polémica que envolveu a descida do IVA de 13 para 6% dos espetáculos tauromáquicos, a ministra da Cultura afirmou: "Uma coisa ótima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo jornais portugueses. Não sei, não conheço!"