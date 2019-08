Moniz calado perante novo ataque de diretor de "O Benfica"

O diretor de ‘O Benfica’, José Nuno Martins, desferiu esta sexta-feira um novo e contundente ataque a José Eduardo Moniz, no editorial do jornal do clube encarnado. "Persiste em empreender sentenças singulares e não devidamente fundamentadas, fora dos lugares convenientes, e, sobretudo, excêntricas a ocasiões adequadas."Mais à frente no seu artigo, José Nuno Martins considera que José Eduardo Moniz foi inoportuno num momento de grande fulgor na vida do clube encarnado: "Não é aceitável para os sócios benfiquistas que um vice-presidente da direção do clube e da SAD se ponha, por exemplo, a questionar daquelas maneiras os estatutos que estão em vigor. Mesmo que, com algum cuidado, pareça pretender dar, como os ferreiros, uma no cravo e outra na ferradura."Este duro ataque do diretor do jornal ‘O Benfica’ tem que ver com a entrevista de José Eduardo Moniz à ‘Rádio Observador’, em que defendeu que deve haver uma limitação de mandatos no clube da Luz. "Já escrevi e estou à vontade para o dizer. Ninguém se deve eternizar, até porque precisamos de nos renovar e acho que tem de se dar oportunidade a outros."Apesar das críticas de José Nuno Martins ao comportamento de Moniz, chegando até a ironizar com a sua candidatura a sucessor de Pinto da Costa no FC Porto, o administrador remeteu-se ao silêncio. Contactado várias vezes pelo, nunca atendeu o telemóvel nem respondeu à SMS.