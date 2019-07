Novo patrão afasta José Eduardo Moniz da TVI

O novo líder da TVI, Luís Cabral, continua a fazer mudanças no canal. Ao que oapurou, José Eduardo Moniz, consultor de ficção e entretenimento, deixou de ter escritório na estação de Queluz de Baixo e foi ‘empurrado’ para os estúdios da Plural Entertainment, na Quinta dos Melos, Bucelas.sabe ainda que o novo administrador da TVI vai enviar uma pessoa da sua confiança para acompanhar o trabalho de Moniz na produtora de novelas e conteúdos de entretenimento da Media Capital.Esta decisão surge na sequência do regresso de Luís Cunha Velho, administrador da Plural, à TVI para fazer a gestão de antena. Recorde-se que, na semana passada, foi também anunciado que Felipa Garnel é a nova diretora de programas da estação, em substituição de Bruno Santos. Osabe que Erick Andrade, braço-direito do anterior diretor, e o subdiretor de antena e grelha, Artur Vieira, também foram dispensados.As mexidas na estrutura da TVI começaram há duas semanas após Luís Cabral ter sido anunciado sucessor de Rosa Cullell na administração da Media Capital.No mesmo dia, Miguel Paes do Amaral renunciou à presidência do conselho de administração e Manuel Mirat, CEO da Prisa, assumiu o cargo. António Pires de Lima também renunciou e Pedro García Guillén e Xavier Pujol Tobeña foram designados membros do órgão. Já João Arbués Moreira foi nomeado diretor de marketing e comunicação da TVI, substituindo Bruno Jorge.