TVI garante Maria Cerqueira Gomes apesar das derrotas

Apresentadora regressa esta segunda-feira ao trabalho e vai medir forças diretamente com Cristina Ferreira.

Por Paulo Abreu | 01:30

O contrato de Maria Cerqueira Gomes com a TVI, que lhe rende 10 mil euros todos os meses, não termina no final de 2019, segundo apurou o CM, ao contrário do que se tem especulado nas últimas semanas.



"Não fazemos comentários sobre as relações contratuais que temos com colaboradores ou fornecedores da TVI, mas posso esclarecer que essa notícia do contrato de um ano da Maria é falsa", diz a diretora de Comunicação da estação de Queluz de Baixo, Helena Forjaz.



Eleita por José Eduardo Moniz, consultor da ficção e do entretenimento da TVI, para substituir Cristina Ferreira, a permanência de Maria Cerqueira Gomes no programa das manhãs não está assim dependente dos maus resultados - em três meses de confronto direto neste horário com o canal de Paço de Arcos, recorde-se, ‘Você na TV!’ perdeu sempre. "A Maria só sai da TVI se quiser", garante ainda Helena Forjaz ao CM.



Maria Cerqueira Gomes esteve de férias durante uma semana, curiosamente como Cristina Ferreira na SIC, e regressa ao ‘Você na TV!’ esta segunda-feira, assumindo sozinha a condução do programa até sexta, uma vez que Manuel Luís Goucha vai gozar de cinco dias de descanso.



Na guerra das manhãs na semana passada, o duelo entre Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha foi favorável ao alentejano, com cinco vitórias em cinco dias, embora a diferença entre os dois tenha acabado em apenas 70 mil espectadores.