Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristina Ferreira dá estatuto de estrela a Tânia Ribas de Oliveira

RTP segura apresentadora depois de esta ter sido convidada para o ‘Você na TV’.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Ao fim de 15 anos de carreira, Tânia Ribas de Oliveira prepara-se para enfrentar o seu maior desafio, para o qual Cristina Ferreira deu um ‘empurrão’.



Foi depois de a apresentadora ter recebido um convite para ocupar o lugar da estrela no ‘Você na TV’ que a RTP a segurou com um novo contrato e a garantia de que iria ter um programa a solo nas tardes do canal. A promessa foi cumprida e é já amanhã que o rosto da estação pública conduz, pela primeira vez, ‘A Nossa Tarde’. Um desafio que aceita sem medos nem reservas.



"Sinto que é um reconhecimento, só se fosse tonta é que acharia o contrário. Este desafio surgiu numa altura ótima, em que houve uma mudança enorme na televisão portuguesa, com o facto de a Cristina Ferreira ter ido para a SIC, isso mudou o paradigma. É bom sentir as coisas a mexerem. Às vezes parece que está tudo estagnado. Mexeu tudo na RTP e também para mim", revelou Tânia Ribas de Oliveira, adiantando que este programa chegou na altura certa.



"Somos sempre o resultado daquilo que andámos a construir. Cheguei rapidamente à conclusão de que o daytime é o meu horário nobre. Encarar este desafio a solo é maravilhoso. Acho que os astros estão todos alinhados. Só posso acreditar que está tudo certo."



Feliz com a oportunidade que tem em mãos, Tânia admite, no entanto, que nunca tinha ambicionado ter um programa seu. "Nunca foi um objetivo voar sozinha, o que não quer dizer que não seja sonhadora."