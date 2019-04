Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláudio Ramos bate Goucha por 174 mil espectadores

Sem Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes, a primeira batalha entre homens foi ganha pelo alentejano.

Por Paulo Abreu | 01:30

Cristina Ferreira tirou uma semana de férias, ao fim de três meses na SIC, e entregou o seu programa das manhãs a Cláudio Ramos. No primeiro duelo com Manuel Luís Goucha, também a apresentar sozinho ‘Você na TV!’, o alentejano venceu, com 459 mil e 600 espectadores , somando mais 174 mil espectadores do que o rival da TVI.



"É evidente que estamos muito satisfeitos com o resultado. Afinal, era a primeira vez que a Cristina não estava na casa", admite fonte da produtora Coral Europa ao CM, acrescentando, porém, que é cedo para estar a cantar já vitória frente a Manuel Luís Goucha: "Foi apenas um dia. Vamos ver como correm as coisas até sexta-feira, até porque do outro lado está um grande profissional."



Curiosamente, segundo os dados da CAEM/GFK, Cláudio Ramos - incontactável até ao fecho desta edição - teve melhor resultado na segunda-feira do que Cristina na sexta, 12. No seu último dia de trabalho antes de ir de férias para as Caraíbas com o filho, Tiago, a apresentadora prendeu ao pequeno ecrã 408 mil e 600 espectadores, ou seja, menos 51 mil do que o companheiro das manhãs.



Em Queluz de Baixo, sabe o CM, havia a expectativa de ver Manuel Luís Goucha vencer pela primeira vez ‘O Programa da Cristina’, que estreou a 7 de janeiro. "Acreditar, acreditamos sempre", diz fonte da TVI, reconhecendo, apesar de tudo, que é "difícil" contrariar a "dinâmica de vitória" que existe hoje em Paço de Arcos.