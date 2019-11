Morreu a menina que sofria de cancro e que cantou com Fernando Daniel: "Até sempre Maggie"

"Até sempre Maggie. Podia dizer que já perdi o dia com a notícia da tua partida, mas estaria a ser egoista. Tu perdeste uma vida aqui... e que injusto isso é. Prometo nunca me esquecer de ti. Brilha para todos nós, sim?", escreveu o cantor.

Fernando Daniel anunciou que a menina que subiu ao palco para cantar com ele em outubro morreu esta terça-feira. A pequena Maggie lutava contra um cancro.Fernando Daniel anunciou que vai doar todo o dinheiro que o disco Melodia da Saudade render. "Irei doar na totalidade o dinheiro que a Melodia da Saudade render (compras, streaming, etc...) a uma entidade, que não quero tornar pública, responsável por cuidar das pessoas com cancro", escreveu o cantor nas redes sociais.