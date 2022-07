Morreu esta terça-feira, aos 92 anos, Maria de Lourdes Modesto, a mulher que celebrizou a cozinha tradicional portuguesa no pequeno ecrã, a grande pioneira do ‘live cooking’ (cozinha ao vivo) no nosso país.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a perda para Portugal e recordou, com saudade, "a grande comunicadora" e autora de referência na arte culinária.









