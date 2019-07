Morreu o cartoonista dos bonecos gordos Guillermo Modrillo

Morreu Mordillo. O cartoonista que gostava de desenhar animais gordos – e cujo humor dispensava o uso da palavra – morreu este domingo aos 86 anos, em Maiorca, Espanha, onde costumava passar grandes temporadas.Nascido a 04 de agosto de 1932 em Buenos Aires, Argentina, filho de imigrantes espanhóis, Guillermo Mordillo mostrou muito cedo a queda para o desenho.Formou-se na Escuela de Dibujantes – agora chamada Escola dos Comics – e aos 23 anos deixou a Argentina para tentar a sua sorte pelo Mundo.Trabalhou como ilustrador no Peru, depois em Nova Iorque (colaborou nos filmes do Popeye), Espanha e, finalmente, Paris, onde se instalou na década de 60 e ganhou fama como cartoonista das revistas ‘Paris Match’ e ‘Marie Claire’.Como não sabia francês, optou por não usar palavras nos cartoons – o que potenciou o seu reconhecimento internacional.De humor consensual, evitava a política e a atualidade, concentrando-se antes nas relações entre as pessoas, no sexo ou no futebol, desporto que adorava.Ao longo de 50 anos, Mordillo ilustrou livros infantis, concebeu campanhas publicitárias, cartões comemorativos e incontáveis cartoons. Ganhou prémios importantes, como o Phoenix de Humor e a Palma de Ouro de San Remo."Desenho com aquilo que sonho. Acho que devo o meu sucesso ao facto de as pessoas sonharem as mesmas coisas que eu", disse, numa entrevista de 2016.Deixa mulher e dois filhos.