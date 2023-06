Celso Matos, antigo jornalista do, morreu vítima de doença prolongada, em Lisboa. Tinha 74 anos. O repórter, que iniciou funções ainda em Angola, esteve durante décadas ligado à área do desporto automóvel em várias publicações. Notrabalhou entre novembro de 1979 e julho de 2011.O velório realiza-se esta quarta-feira, a partir das 17h00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida de Berna, em Lisboa. Na 6.ª feira, depois da missa de corpo presente, pelas 12h30, o funeral segue para o crematório do cemitério dos Olivais.