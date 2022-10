Morreu Ruth Rita, assistente de Herman José no programa "A Roda da Sorte"

O humorista português Herman José divulgou nas redes sociais, este domingo, a morte da sua assistente, Ruth Rita, no programa da década de 90 "A Roda da Sorte", da RTP1.

"Soube agora mesmo pelo meu querido colega João Pedro Pais da partida da minha companheira de viagem da 'Roda da Sorte', Rute Rita. Fica um beijo de sentimentos à sua família e uma sentida homenagem à sua imensa gentileza e irrepreensível profissionalismo", escreveu Herman José numa publicação no Instagram.



O programa "A Roda da Sorte", que estreou em 1990 e durou até 1994, foi uma adaptação portuguesa do formato norte-americano "Wheel of Fortune".